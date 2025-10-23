Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Самсунспору» во 2-м туре Лиги конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались турецкий «Самсунспор» и украинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Самсун Ени 19 Майис» (Самсун, Турция). Встреча закончилась крупной победой турок со счётом 3:0.

На второй минуте полузащитник Энтони Мусаба вывел хозяев поля вперёд. На 34-й минуте нападающий Мариус Муандилмаджи удвоил преимущество «Самсунспора». На 62-й минуте датчанин Карло Хольс довёл счёт до крупного.

«Динамо» занимает 34-е место в турнирной таблице Лиги конференций. У команды два поражения на старте сезона. «Самсунспор» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и располагается в верхней части таблицы.