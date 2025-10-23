Гол Дибалы не помог «Роме» избежать поражения в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень»

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Рома» (Рим, Италия) и «Виктория» (Пльзень, Чехия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты чешской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Халил Умут Мелер (Турция).

Принс Аду вывел гостей вперёд на 20-й минуте, Шейк Суаре на 23-й минуте удвоил преимущество команды. Пауло Дибала на 54-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с тремя очками находится в средней части сводной таблицы Лиги Европы, «Виктория» с семью очками располагается в верхней её части.

В следующем туре «Рома» 6 ноября сыграет в гостях с «Рейнджерс», «Виктория» в тот же день примет на своём поле «Фенербахче».