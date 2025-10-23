Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Виктория Пльзень, результат матча 23 октября, счёт 1:2, Лига Европы 2025/2026

Гол Дибалы не помог «Роме» избежать поражения в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Рома» (Рим, Италия) и «Виктория» (Пльзень, Чехия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты чешской команды. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Халил Умут Мелер (Турция).

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Аду – 20'     0:2 Суаре – 23'     1:2 Дибала – 54'    

Принс Аду вывел гостей вперёд на 20-й минуте, Шейк Суаре на 23-й минуте удвоил преимущество команды. Пауло Дибала на 54-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с тремя очками находится в средней части сводной таблицы Лиги Европы, «Виктория» с семью очками располагается в верхней её части.

В следующем туре «Рома» 6 ноября сыграет в гостях с «Рейнджерс», «Виктория» в тот же день примет на своём поле «Фенербахче».

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
«Фрайбург» переиграл «Утрехт» в 3-м туре Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android