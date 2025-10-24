Скидки
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Порту, результат матча 23 октября 2025, счёт 2:0, 3-й тур общего этапа Лиги Европы — 2025/2026

«Ноттингем Форест» победил «Порту» благодаря двум пенальти в Лиге Европы
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ноттингем Форест» и португальский «Порту». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Победу со счётом 2:0 праздновали англичане.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
2 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 19'     2:0 Жезус – 77'    

На 19-й минуте полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт вывел свою команду вперёд ударом с пенальти. На 77-й минуте хозяева вновь получили право нанести удар с 11 метров. Отличился бразилец Игор Жезус.

В активе «Ноттингем Форест» теперь четыре набранных очка в трёх стартовых турах общего этапа Лиги Европы. «Порту», в свою очередь, впервые не смог победить в текущем розыгрыше и остался с шестью очками в активе.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Новости. Футбол
