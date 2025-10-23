Скидки
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — АЕК Ларнака, результат матча 23 октября 2025, счет 0:1, 2-й тур общего этапа Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» дома проиграл АЕКу из Ларнаки в матче Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и АЕК из Ларнаки. Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу кипрского клуба. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
0:1 Баич – 51'    

На 51-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий АЕКа Риад Баич.

В минувшем туре лондонская команда встречалась с киевским «Динамо» и одержала победу со счётом 2:0. Кипрский клуб играл с нидерландским «АЗ Алкмар» и разгромил соперника со счётом 4:0.

В следующем туре подопечные Оливера Гласнера проведут матч с «АЗ Алкмар» (6 ноября), а команда Иманоля Идьякеса встретится с «Абердином» (6 ноября).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
