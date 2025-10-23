«Кристал Пэлас» дома проиграл АЕКу из Ларнаки в матче Лиги конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и АЕК из Ларнаки. Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу кипрского клуба. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 51-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий АЕКа Риад Баич.

В минувшем туре лондонская команда встречалась с киевским «Динамо» и одержала победу со счётом 2:0. Кипрский клуб играл с нидерландским «АЗ Алкмар» и разгромил соперника со счётом 4:0.

В следующем туре подопечные Оливера Гласнера проведут матч с «АЗ Алкмар» (6 ноября), а команда Иманоля Идьякеса встретится с «Абердином» (6 ноября).

