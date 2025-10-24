Скидки
«На месте Кукуяна я бы четвёртый отменил». Талалаев — о трёх незасчитанных голах с «Локо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своих подопечных от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Шадыханов из Москвы.

«Поблагодарил ребят, хорошо сыграли, молодцы. Три отменённых гола? Я бы, честно говоря, на месте Кукуяна (арбитр VAR. — Прим. «Чемпионата») и этот [четвёртый] гол отменил, так, чтобы для красоты уже», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Три мяча калининградской «Балтики» в матче были отменены после вмешательства VAR (на 11-й, 15-й и 56-й минутах). Единственный засчитанный гол калининградцев в игре на 90+1-й минуте забил нападающий Кирилл Степанов.

