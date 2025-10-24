«Локомотив» обратился к болельщикам после победы на выезде в матче с «Балтикой» в КР
Поделиться
«Локомотив» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после победы железнодорожников в матче с «Балтикой» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Сарвели – 45+1' 0:2 Тимофеев – 49' 1:2 Степанов – 90+1'
«Благодарим всех, кто поддерживал нас и в Калининграде, и у экранов», — написано в телеграм-канале московского клуба.
После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 13 очков и занимает второе место в квартете D. «Балтика» заработала пять очков в шести турах и расположилась на третьей строчке.
Железнодорожники сыграют в плей-офф Пути РПЛ. Калининградская команда продолжит выступление в Пути регионов.
«Золотая» эра «Локомотива»:
Комментарии
- 24 октября 2025
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:12
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:46
-
22:44
-
22:35
-
22:27
-
22:15
-
22:07
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:40
-
21:38