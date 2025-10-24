«Локомотив» обратился к болельщикам после победы на выезде в матче с «Балтикой» в КР

«Локомотив» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после победы железнодорожников в матче с «Балтикой» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Благодарим всех, кто поддерживал нас и в Калининграде, и у экранов», — написано в телеграм-канале московского клуба.

После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 13 очков и занимает второе место в квартете D. «Балтика» заработала пять очков в шести турах и расположилась на третьей строчке.

Железнодорожники сыграют в плей-офф Пути РПЛ. Калининградская команда продолжит выступление в Пути регионов.

