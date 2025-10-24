Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — ПФК Лудогорец. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы по футболу 2025/2026: результаты на 23 октября, календарь, таблица

Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 23 октября, завершился 3-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 23 октября:

«Бранн — «Рейнджерс» — 3:0;
ФКСБ — «Болонья» — 1:2;
«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла» — 2:1;
«Фенербахче» — «Штутгарт» — 1:0;
«Брага» — «Црвена Звезда» — 2:0;
«Лион» — «Базель» — 2:0;
«Ред Булл Зальцбург» — «Ференцварош» — 2:3;
«Генк» — «Бетис» — 0:0;
«Сельта» — «Ницца» — 2:1;
«Фрайбург» — «Утрехт» — 2:0;
«Янг Бойз» — «Лудогорец» — 3:2;
«Лилль» — ПАОК — 3:4;
«Селтик» — «Штурм» — 2:1;
«Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн» — 0:3;
«Мальмё» — «Динамо» Загреб — 1:1;
«Фейеноорд» — «Панатинаикос» — 3:1;
«Рома» — «Виктория Пльзень» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Порту» — 2:0.

Финал Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 октября, календарь, таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android