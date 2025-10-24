Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 октября, календарь, таблица

В четверг, 23 октября, завершился 3-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 23 октября:

«Бранн — «Рейнджерс» — 3:0;

ФКСБ — «Болонья» — 1:2;

«Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла» — 2:1;

«Фенербахче» — «Штутгарт» — 1:0;

«Брага» — «Црвена Звезда» — 2:0;

«Лион» — «Базель» — 2:0;

«Ред Булл Зальцбург» — «Ференцварош» — 2:3;

«Генк» — «Бетис» — 0:0;

«Сельта» — «Ницца» — 2:1;

«Фрайбург» — «Утрехт» — 2:0;

«Янг Бойз» — «Лудогорец» — 3:2;

«Лилль» — ПАОК — 3:4;

«Селтик» — «Штурм» — 2:1;

«Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн» — 0:3;

«Мальмё» — «Динамо» Загреб — 1:1;

«Фейеноорд» — «Панатинаикос» — 3:1;

«Рома» — «Виктория Пльзень» — 1:2;

«Ноттингем Форест» — «Порту» — 2:0.

Финал Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.