Главная Футбол Новости

Кейн впервые в карьере забил в восьми матчах подряд

Комментарии

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн впервые в карьере отметился забитыми мячами в восьми играх подряд. Об этом информирует мюнхенский клуб на своей странице в социальной сети X.

В среду, 22 октября, английский форвард поразил ворота «Брюгге» (4:0) во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. До этого Кейн забивал «Челси» (3:1) и «Пафосу» (1:5) в указанном соревновании.

Также на этом временном отрезке нападающий отметился забитыми мячами в играх чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (2:1), «Айнтрахтом» (0:3), «Вердером» (4:0), «Хоффенхаймом» (1:4) и «Гамбургом» (5:0).

