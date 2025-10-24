Скидки
Главная Футбол Новости

«У Гвардиолы контроль мяча ради контроля, мы в «Ростове» так не играем». Кучаев — об Альбе

«У Гвардиолы контроль мяча ради контроля, мы в «Ростове» так не играем». Кучаев — об Альбе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о сравнении главного тренера жёлто-синих Джонатана Альбы с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».

— Видел, что Джонатана Альбу сравнивают с Гвардиолой. Как тебе такая аналогия?
— Я, к сожалению, пока с Гвардиолой не работал. Поэтому мне трудно их сравнивать. Но по тому, что я вижу, у Гвардиолы порой очень много контроля мяча. Очень много акцента на владении. Иногда кажется, что у его команд просто контроль ради контроля. А мы с Альбой, на мой взгляд, так не играем. У нас другой стиль, другие акценты. Поэтому тут сравнение не особо уместно. Ну и титулов у Гвардиолы побольше будет, ха-ха, — приводит слова Кучаева Legalbet.

Джонатан Альба возглавляет «Ростов» с февраля 2025 года. Ранее испанец работал в клубе в качестве аналитика. Хосеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с июля 2016-го. Ранее специалист возглавлял «Баварию» и «Барселону».

