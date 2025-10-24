Скидки
Игрок «Барселоны» Берналь: мы не боимся «Реал», едем побеждать их

Комментарии

18-летний полузащитник «Барселоны» Марк Берналь заявил, что сине-гранатовые не боятся мадридский «Реал», в преддверии очного матча команд в 10-м туре чемпионата Испании, который состоится в воскресенье, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Мы не боимся «Реал», мы поедем на «Бернабеу» побеждать», — приводит слова Берналя Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне Берналь принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

