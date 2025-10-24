Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 октября, календарь, таблица

В четверг, 23 октября, состоялись 17 матчей 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций на 23 октября:

«Дрита» – «Омония» — 1:1;

АЕК Афины – «Абердин» — 6:0;

«Рапид» – «Фиорентина» — 0:3;

«Риека» – «Спарта» — матч отменён из-за непогоды;

«Страсбург» – «Ягеллония» — 1:1;

«АЗ Алкмар» – «Слован» Братислава — 1:0;

«Шахтёр» – «Легия» — 1:2;

«Хеккен» – «Райо Вальекано» — 2:2;

«Шкендия» – «Шелбурн» — 1:0;

«Брейдаблик» – КуПС — 0:0;

«Университатя» – «Ноа» — 1:1;

«Майнц» – «Зриньски» — 1:0;

«Линкольн» – «Лех» — 2:1;

«Самсунспор» – «Динамо» Киев — 3:0;

«Хамрун Спартанс» – «Лозанна» — 0:1;

«Сигма Оломоуц» – «Ракув» — 1:1;

«Шэмрок Роверс» – «Целе» — 0:2;

«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака — 0:1.

Финал Лиги конференций сезона-2025/2026 состоится 27 или 28 мая на арене «Лейпциг» в Германии.