Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе над «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу железнодорожников над «Балтикой» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Шадыханов из Москвы.

«Это очень хороший и полезный матч для нас. Хорошая встряска для нашей команды, чтобы мы были в игровом тонусе. Должны держать уровень борьбы, а для этого надо больше прилагать усилий», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 13 очков и заняли второе место в квартете D. «Балтика» заработала пять очков в шести играх и расположилась на третьей строчке.