39-летний Эдин Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций

39-летний нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге конференций после того, как поразил ворота венского «Рапида» во встрече 2-го тура общего этапа соревнования. Об этом сообщает EuroFoot на своей странице в социальной сети X.

Боснийский форвард установил историческое достижение на 48-й минуте. «Фиалки» одержали итоговую победу со счётом 3:0.

Джеко стал футболистом итальянской команды минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В течение карьеры босниец играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Рома», «Интер», «Вольфсбург» и другие. Действующее трудовое соглашение 39-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

