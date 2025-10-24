Скидки
39-летний Эдин Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций

Комментарии

39-летний нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге конференций после того, как поразил ворота венского «Рапида» во встрече 2-го тура общего этапа соревнования. Об этом сообщает EuroFoot на своей странице в социальной сети X.

Боснийский форвард установил историческое достижение на 48-й минуте. «Фиалки» одержали итоговую победу со счётом 3:0.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 3
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Ндур – 9'     0:2 Джеко – 48'     0:3 Гудмундссон – 88'    

Джеко стал футболистом итальянской команды минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В течение карьеры босниец играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Рома», «Интер», «Вольфсбург» и другие. Действующее трудовое соглашение 39-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

