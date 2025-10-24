39-летний Эдин Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций

39-летний нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге конференций после того, как поразил ворота венского «Рапида» во встрече 2-го тура общего этапа соревнования. Об этом сообщает EuroFoot на своей странице в социальной сети X.
Боснийский форвард установил историческое достижение на 48-й минуте. «Фиалки» одержали итоговую победу со счётом 3:0.
Джеко стал футболистом итальянской команды минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В течение карьеры босниец играл за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Рома», «Интер», «Вольфсбург» и другие. Действующее трудовое соглашение 39-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
- 24 октября 2025
-
01:21
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:12
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:46
-
22:44
-
22:35
-
22:27
-
22:15
-
22:07
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:48