Рашфорд: я неоднократно обсуждал переход в «Барселону». Надеюсь, останусь играть здесь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, арендованный «Барселоной» на сезон минувшим летом, выразил надежду продолжить карьеру в каталонском клубе. Вингер является воспитанником «красных дьяволов». За манкунианцев он провёл 426 матчей во всех турнирах, в которых забил 138 голов и сделал 78 результативных передач.

«Люди забывают, что 23 года моей жизни прошли в «Манчестер Юнайтед». Иногда перемены просто необходимы.

Это не первый раз, когда я говорил с «Барселоной» о возможном переходе сюда, но по каким-то причинам раньше этого не происходило. Теперь у меня появилась такая возможность.

Мне нравится этот футбольный клуб. Думаю, что для любого, кто любит футбол, «Барселона» — один из ключевых клубов в истории игры. Конечно, я надеюсь остаться здесь», — приводит слова Рашфорда ESPN.

