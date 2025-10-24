«Я дурею. Как и где набирают этих защитников?» Ловчев — о матче «Зенита» с «Оренбургом»

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал оборону «Оренбурга» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Просто безобразное удаление, честно говоря. Почему, когда идёт длинная передача, вы [защитники] находитесь не в центре поля? Они находились на расстоянии 20 метров ближе к чужим воротам. И длинная передача, соперник убегает. И потом — не трогай ты игрока. Ещё один гол, когда с фланга промахнулся… Я вообще дурею. Как и где набирают этих защитников? — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
Отметим, «Оренбург» играл в меньшинстве с шестой минуты после того, как форвард гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку.
