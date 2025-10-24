Талалаев: через два месяца все забудут, сколько голов «Балтики» «Локомотиву» не засчитали

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» (1:2) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Прежде всего хотел поздравить всех с проходом «Балтики» в следующий круг Кубка, с хорошей, качественной игрой команды. Я удовлетворён действиями своих футболистов. «Балтика» по игре была лучше «Локомотива»? Спасибо за похвалу. Лучше играет та команда, которая больше голов забивает. Через два месяца все забудут, сколько не засчитали голов, сколько пенальти не дали, просто результат останется», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика» набрала пять очков в шести матчах группы D и заняла в ней третье место с выходом в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, опередив тольяттинский «Акрон» по результатам личных встреч. «Локомотив» стал в группе вторым, уступив по личным встречам ЦСКА, оба московских клуба набрали по 13 очков.

В ходе матча «Балтика» — «Локомотив» были отменены три гола калининградской команды, при этом результат матча уже не имел для обоих соперников турнирного значения.

