«Осинькин никогда и не был кризисным менеджером». Корнеев оценил ситуацию в «Сочи»

Аудио-версия:
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ситуации в «Сочи» после крупного выездного поражения от «Краснодара» (0:3) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 21'     2:0 Кордоба – 86'     3:0 Батчи – 90+4'    

— Мы видим, что привезли футболистов, которые не играли в своих командах. Сделать из этого что‑то? Сложно. Слишком много проблем, нет взаимопонимания.

— Футболисты у «Сочи» хорошие?
— Есть хорошие футболисты. Но ментально…

— Может, Осинькин не подходит на роль кризисного менеджера?
— Он никогда им и не был. Поэтому выбор тренера тоже заставляет задуматься. Кто решал эти моменты? Осинькин — это креативный тренер. Под него надо собирать команду, — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Кубка России «Сочи» набрал два очка в шести матчах, занял четвёртое место в группе B и завершил участие в турнире. В Мир РПЛ «барсы» также находятся на последнем, 16-м месте, набрав пять очков в 12 матчах.

60-летний Игорь Осинькин возглавил черноморский клуб 1 сентября, в восьми матчах во всех турнирах под его руководством «Сочи» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

