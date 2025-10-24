Журавель предложил «Спартаку» провести собеседование Мостового на пост тренера в стриме

Известный журналист Тимур Журавель предложил «Спартаку» провести собеседование на пост главного тренера в прямом эфире с бывшим футболистом сборных СССР и России Александром Мостовым.

«На месте клуба, чтобы уже пресечь разговоры про своего тренера во главе «Спартака», я бы провёл собеседование Мостового на место главного в режиме стрима. А что? Начинается трансляция на ЮТ-канале. Кахигао, Некрасов и, к примеру, Ребров задают Мостовому вопросы про игровые принципы, базовую схему, использование игроков, поднимают какие-то специфические темы про стандарты и что-то такое. В общем, обычная процедура при найме на работу. думаю, мы много нового узнали бы и про спрашивающих и про претендента.

Александр, конечно, на такую идею скажет, что не для этого собеседования он 20 лет играл в футбол. Но, знаете, Клаудио Раньери тоже проходил через такое интервью в «Лестере» и ничего. А если из этого сделать медийное событие, то это вообще будет разрыв», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. После 12 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.