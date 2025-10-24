«Ланус» упустил победу над «Универсидад де Чили» в полуфинале Южноамериканского кубка
В ночь с 23 на 24 октября мск на поле стадиона «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго завершился первый матч 1/2 финала Южноамериканского кубка — второго по значимости клубного турнира Южной Америки — между местным «Универсидад де Чили» и аргентинским «Ланусом». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
Южноамериканский кубок — 2025 . 1/2 финала. 1-й матч
24 октября 2025, пятница. 01:00 МСК
Универсидад де Чили
Сантьяго, Чили
Окончен
2 : 2
Ланус
Ланус, Аргентина
0:1 Castillo – 25' 0:2 Castillo – 29' 1:2 Ди Йорио – 62' 2:2 Арангис – 90+9'
На 25-й минуте нападающий «Лануса» Родриго Кастильо открыл счёт. Четыре минуты спустя форвард оформил дубль, удвоив преимущество гостей. На 62-й минуте вышедший на замену аргентинский нападающий чилийцев Лукас Ди Йорио сократил отставание «Универсидада» в счёте. На 90+9-й минуте полузащитник Чарлес Арангис установил на табло равенство, реализовав пенальти.
Ответная игра пройдёт в Ланусе в ночь с 30 на 31 октября.
