Талалаев: «Локомотив» два раза пробил по воротам «Балтики» — два гола забил

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении своей команды от московского «Локомотива» (1:2) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На мой взгляд, мы именно в той точке, в которой должны находиться. Команда пять раз попала в створ, забила несколько мячей. Футболисты «Локомотива» два раза пробили по воротам — два гола забили. Мы имели множество подходов — к сожалению, не реализовали. Важность фактора мастерства в заключительной стадии атаки: сидит Сарвели, год не забивает, в нужный момент — раз, вышел, свой момент щелканул», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика» набрала пять очков в шести матчах группы D и заняла в ней третье место с выходом в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, опередив тольяттинский «Акрон» по результатам личных встреч. «Локомотив» стал в группе вторым, уступив по личным встречам ЦСКА, оба московских клуба набрали по 13 очков.

В ходе матча «Балтика» — «Локомотив» были отменены три гола калининградской команды, при этом результат матча уже не имел для обоих соперников турнирного значения.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России