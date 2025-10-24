Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это имиджевые вещи». Гришин – о шести голах «Зенита» в матче с «Оренбургом»

«Это имиджевые вещи». Гришин – о шести голах «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Оренбургом» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Втреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. «Оренбург» играл в меньшинстве с шестой минуты после того, как форвард гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

«Это имиджевые вещи. Кроме того, «Зенит» играл дома, при своих болельщиках, они не могли играть по‑другому. Вышли резервные ребята, им было что доказывать. Сложились три фактора. Плюс четвертый — глупое удаление в начале. У меня не было проблем, чтобы угадать результат. Ну, не 6:0, но думал, что 4–5 точно забьют», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром».

Материалы по теме
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android