«Это имиджевые вещи». Гришин – о шести голах «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Оренбургом» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Втреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. «Оренбург» играл в меньшинстве с шестой минуты после того, как форвард гостей Ацамаз Ревазов получил красную карточку.

«Это имиджевые вещи. Кроме того, «Зенит» играл дома, при своих болельщиках, они не могли играть по‑другому. Вышли резервные ребята, им было что доказывать. Сложились три фактора. Плюс четвертый — глупое удаление в начале. У меня не было проблем, чтобы угадать результат. Ну, не 6:0, но думал, что 4–5 точно забьют», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром».