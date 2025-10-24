«Будем стремиться забивать пять». Талалаев — об отменённых голах «Балтики» «Локомотиву»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на вопрос о трёх отменённых голах своей команды в домашнем матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом» (1:2).

— Три отмененных гола я не видел в жизни. Показалось, что добил команду только третий. Насколько эти голы, которые отменили, сказались на вашей команде психологически?

— Соглашусь, после третьего гола — мы и замены поэтому как раз сделали, чтобы переключить, передёрнуть ребят, ещё дать эмоций. Тяжеловато бороться. Это мы ещё про пенальти в первом тайме за попадание в руку не говорим. Так бывает. Так бывает, когда все четыре решения против твой команды. Мы понимаем, сейчас посмеялись в тренерской, зашёл тренер‑аналитик, говорит: «Ну что, надо пять забивать просто, три уже мало». С «Рубином» три, сейчас уже четыре. Будем стремиться забивать пять, чтобы дожимать, — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

«Балтика» набрала пять очков в шести матчах группы D и заняла в ней третье место с выходом в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, опередив тольяттинский «Акрон» по результатам личных встреч. «Локомотив» стал в группе вторым, уступив по личным встречам ЦСКА, оба московских клуба набрали по 13 очков.

В ходе матча «Балтика» — «Локомотив» были отменены три гола калининградской команды, при этом результат матча уже не имел для обоих соперников турнирного значения.

