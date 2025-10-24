«Чудес не бывает». Галактионов – об игре Пиняева в матче с «Балтикой» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о выходе полузащитника Сергея Пиняеева в старте в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1). Напомним, Пиняев пропустил несколько месяцев из-за травмы.

— Сергей Пиняев впервые за долгое время вышел в старте. Как вам его первые 60–70 минут?

— Тут всё-таки надо немного отмотать назад. Большой срок он пропустил, около трёх месяцев. Естественно, чудес не бывает. Необходимо набирать игровые качества, игровой тонус. Слава богу, что его ничего не беспокоит. Для того, чтобы вернуться на прежний уровень, необходимо время. В паузу на сборные у нас был контрольный матч, он получил своё игровое время. Получил отрезок в игре против ЦСКА, выйдя на 30 минут. Сегодня появился в стартовом составе и сыграл под 60 минут. Всё идёт поэтапно. Видим, что бесследно такой большой отрезок не проходит. Есть моменты, которые необходимо улучшать. Мы очень надеемся, что потихоньку он свою форму наберёт и вернётся в былые кондиции. И мы увидим нашего лидера, нашего флангового игрока, который способен приносить пользу команде, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.