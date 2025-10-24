«Давно не видел, что Осинькин так нервничал». Ловчев – о матче «Краснодар» — «Сочи»

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:3).

«Поводов для оптимизма пока не вижу. Но я давно не видел, что Осинькин так нервничал, «пихал» команде, значит, он безразлично не может принимать эти результаты. Он пришёл наладить игру команды, и это важно, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.