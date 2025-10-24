«Давно не видел, что Осинькин так нервничал». Ловчев – о матче «Краснодар» — «Сочи»
Поделиться
Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:3).
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 21' 2:0 Кордоба – 86' 3:0 Батчи – 90+4'
«Поводов для оптимизма пока не вижу. Но я давно не видел, что Осинькин так нервничал, «пихал» команде, значит, он безразлично не может принимать эти результаты. Он пришёл наладить игру команды, и это важно, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
05:03
-
04:00
-
03:40
-
03:30
-
03:14
-
03:05
-
02:58
-
02:29
-
02:23
-
02:09
-
01:21
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:12
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:48