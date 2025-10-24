Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давно не видел, что Осинькин так нервничал». Ловчев – о матче «Краснодар» — «Сочи»

«Давно не видел, что Осинькин так нервничал». Ловчев – о матче «Краснодар» — «Сочи»
Комментарии

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Сочи» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Козлов – 21'     2:0 Кордоба – 86'     3:0 Батчи – 90+4'    

«Поводов для оптимизма пока не вижу. Но я давно не видел, что Осинькин так нервничал, «пихал» команде, значит, он безразлично не может принимать эти результаты. Он пришёл наладить игру команды, и это важно, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занял первое место в группе B, набрав в шести матчах 14 очков. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом». «Сочи» с тремя набранными очками на групповом этапе расположился на последнем месте и завершил выступления на турнире.

Материалы по теме
Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Сочи» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android