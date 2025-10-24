Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он молод, но уже великий игрок». Хаби Алонсо — о Гюлере

«Он молод, но уже великий игрок». Хаби Алонсо — о Гюлере
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил прогресс турецкого полузащитника клуба Арда Гюлера.

«Арда находится в процессе улучшения во всём, ему всего 20 лет. С его возрастом и качеством мы должны сопровождать его — ему нужно прогрессировать в принятии решений, в прессинге, но у него много хороших качеств. Он придаёт игре большой смысл. Когда он играет, у нас лучше командная динамика. Я очень доволен его прогрессом, но мы хотим большего. Вирц в «Байере» был таким же. Он молод, но уже великий игрок — он в процессе, но на очень высоком уровне», — приводит слова Алонсо AS.

В текущем сезоне Гюлер провёл за «Реал» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение турецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Реала» Гюлер: чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android