«Он молод, но уже великий игрок». Хаби Алонсо — о Гюлере

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил прогресс турецкого полузащитника клуба Арда Гюлера.

«Арда находится в процессе улучшения во всём, ему всего 20 лет. С его возрастом и качеством мы должны сопровождать его — ему нужно прогрессировать в принятии решений, в прессинге, но у него много хороших качеств. Он придаёт игре большой смысл. Когда он играет, у нас лучше командная динамика. Я очень доволен его прогрессом, но мы хотим большего. Вирц в «Байере» был таким же. Он молод, но уже великий игрок — он в процессе, но на очень высоком уровне», — приводит слова Алонсо AS.

В текущем сезоне Гюлер провёл за «Реал» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение турецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.