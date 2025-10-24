«ЛДУ Кито» разгромил «Палмейрас» в первом матча 1/2 финала Кубка Либертадорес

В ночь с 23 на 24 октября мск на поле стадиона «Родриго Паз-Дельгадо» в столице Эквадора Кито завершился первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки — между эквадорским «ЛДУ Кито» и бразильским «Палмейрасом». Победа с крупным счётом 3:0 осталась за «ЛДУ Кито».
На 16-й минуте игры счёт открыл боливийский полузащитник эквадорцев Габриэль Вильямиль. На 27-й минуте аргентинский нападающий Лисандро Альзугарай удвоил перевес хозяев поля, реализовав одиннадцатиметровый. На 45+2-й минуте Вильямиль оформил дубль установив окончательный результат. На 90+6-й минуте был удалён с поля защитник «ЛДУ Кито» Брайана Рамирес.
Ответная игра между «Палмейрасом» и «ЛДУ Кито», которая определит финалиста Кубка Либертадорес, состоится в ночь с 30 на 31 октября мск на поле стадиона «Альянц» в бразильском Сан-Паулу.
- 24 октября 2025
-
06:26
-
05:03
-
04:00
-
03:40
-
03:30
-
03:14
-
03:05
-
02:58
-
02:29
-
02:23
-
02:09
-
01:21
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:12
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2025
-
23:58
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:01