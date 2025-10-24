«ЛДУ Кито» разгромил «Палмейрас» в первом матча 1/2 финала Кубка Либертадорес

В ночь с 23 на 24 октября мск на поле стадиона «Родриго Паз-Дельгадо» в столице Эквадора Кито завершился первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки — между эквадорским «ЛДУ Кито» и бразильским «Палмейрасом». Победа с крупным счётом 3:0 осталась за «ЛДУ Кито».

На 16-й минуте игры счёт открыл боливийский полузащитник эквадорцев Габриэль Вильямиль. На 27-й минуте аргентинский нападающий Лисандро Альзугарай удвоил перевес хозяев поля, реализовав одиннадцатиметровый. На 45+2-й минуте Вильямиль оформил дубль установив окончательный результат. На 90+6-й минуте был удалён с поля защитник «ЛДУ Кито» Брайана Рамирес.

Ответная игра между «Палмейрасом» и «ЛДУ Кито», которая определит финалиста Кубка Либертадорес, состоится в ночь с 30 на 31 октября мск на поле стадиона «Альянц» в бразильском Сан-Паулу.