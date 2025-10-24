Скидки
Пабло Солари ответил на вопрос о частых сменах состава и схемы в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари отреагировал на вопрос об изменениях в составе команды и игровых схемах со стороны тренерского штаба Деяна Станковича.

— Многие не понимают частой смены состава и схемы. Вам это мешает?
— Мы уже говорили о критике, которая, очевидно, всегда будет. Мы верим, что можем стать намного лучше, потому что знаем качество игроков и тренерского штаба, которые у нас есть. Знаем, что можем стать намного сильнее. Не знаю, что ещё тут сказать. Мы понимаем идею тренера. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что «Спартак» заслуживает быть на вершине. Это большой клуб, который заслуживает быть на верхних позициях. Я не тот, кто будет отвечать на подобные вопросы. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полное интервью с Пабло Солари читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
