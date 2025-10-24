Скидки
«Это было самым сложным». Игрок «Спартака» Солари — о первых трудностях в России

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, с какими сложностями столкнулся после перехода в московский клуб.

— К чему ты дольше всего привыкал в России?
— Думаю, к языку. С английским у меня не очень хорошо. Также отмечу климат. Я приехал в Россию в конце января, и было очень холодно – ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз – руки и ноги замерзали. Это было самым сложным.

— Русский начал учить?
— Нет, но я начал изучать английский — это может пригодиться в будущем. Пока сосредоточен на одном языке. Может, со временем приступлю и к изучению русского.

— Были забавные истории, связанные с незнанием языка?
— Незнание языка доставляет достаточно сложностей, но я удивлён, что многие знают испанский, — рассказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

