Расписание матчей 16-го тура Первой лиги — 2025/2026

В пятницу, 24 октября, стартует 16-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 16-го тура второго по силе российского дивизиона.
Расписание матчей 16-го тура Первой лиги (время — московское)
Пятница, 24 октября:
17:15. «КАМАЗ» – «Енисей»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Урал».
Суббота, 25 октября:
14:00. «Уфа» – «Нефтехимик»;
14:00. «Сокол» – «Волга» Ульяновск;
17:00. «Шинник» – «Спартак» Кострома;
17:00. «Черноморец» – «Челябинск»;
19:00. «Торпедо» – «Чайка»;
Воскресенье, 26 октября:
8:00. «СКА-Хабаровск» – «Факел»;
16:00. «Родина» – «Ротор».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», набравший 33 очка. «Спартак» Кострома — второй (29). На последней строчке расположилось «Торпедо» (11).