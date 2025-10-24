Расписание матчей 16-го тура Первой лиги — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу, 24 октября, стартует 16-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 16-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги (время — московское)

Пятница, 24 октября:

17:15. «КАМАЗ» – «Енисей»;

19:30. «Арсенал» Тула – «Урал».

Суббота, 25 октября:

14:00. «Уфа» – «Нефтехимик»;

14:00. «Сокол» – «Волга» Ульяновск;

17:00. «Шинник» – «Спартак» Кострома;

17:00. «Черноморец» – «Челябинск»;

19:00. «Торпедо» – «Чайка»;

Воскресенье, 26 октября:

8:00. «СКА-Хабаровск» – «Факел»;

16:00. «Родина» – «Ротор».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», набравший 33 очка. «Спартак» Кострома — второй (29). На последней строчке расположилось «Торпедо» (11).