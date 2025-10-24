Полузащитник «Спартака» Солари: не теряю мечту сыграть за сборную Аргентины

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал о своей мечте сыграть за национальную команду Аргентины.

— Мечтаешь о сборной Аргентины?

— Конечно! Любой игрок хочет играть за свою сборную. У нас отличная команда, но я понимаю свои возможности. Для меня было бы полезно, если бы Россия участвовала в международных соревнованиях. Однако я не теряю мечту сыграть за сборную. Это заветная цель, которая всегда со мной, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

24-летний Пабло Солари сыграл 13 матчей за олимпийскую сборную Аргентины (U23), забил в них три гола и отдал три результативных паса.

Полное интервью с Пабло Солари читайте на «Чемпионате» в ближайшее время