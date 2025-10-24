Пабло Солари объяснил эмоциональность Станковича в «Спартаке» решениями судей

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал про эмоциональность главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Эмоции Станковича не вредят команде?

— Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведёт. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В текущем сезоне Пабло Солари провёл за «Спартак» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.