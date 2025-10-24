Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание матчей Первой лиги на 24 октября

Сегодня, 24 октября, матчем «КАМАЗ» — «Енисей» стартует 16-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с полным расписанием игрового дня второго по силе российского дивизиона.

Пятница, 24 октября:

17:15. «КАМАЗ» – «Енисей»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Урал».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», набравший 33 очка. «Спартак» Кострома (29) — второй. Тройку лидеров замыкает «Урал» (27). На последней строчке расположилось «Торпедо», 17-е место занимает «Чайка», а 16-е — саратовский «Сокол». Эти три команды набрали по 11 очков в результате 15 проведённых встреч.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
