Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Солари назвал три любимых места в Москве

Футболист «Спартака» Солари назвал три любимых места в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари назвал три любимых места в Москве.

— Топ-3 любимых места в Москве?
— Такие уже появились. Первое – Красная площадь. Я бывал там много раз, приводил семью. Также нравятся парки поблизости и Парк Горького. Беру мате с собой и еду гулять – замечательные места.

— Уже нашёл, где можно купить мате в Москве?
— Нет, я всё привёз с собой из Аргентины. Думаю, где-то можно будет найти, если понадобится, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Действующее трудовое соглашение аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
«Эмоции Станковича? Судьи тоже не особо помогают». Первое интервью с Солари в «Спартаке»
Эксклюзив
«Эмоции Станковича? Судьи тоже не особо помогают». Первое интервью с Солари в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android