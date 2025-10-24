Футболист «Спартака» Солари назвал три любимых места в Москве

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари назвал три любимых места в Москве.

— Топ-3 любимых места в Москве?

— Такие уже появились. Первое – Красная площадь. Я бывал там много раз, приводил семью. Также нравятся парки поблизости и Парк Горького. Беру мате с собой и еду гулять – замечательные места.

— Уже нашёл, где можно купить мате в Москве?

— Нет, я всё привёз с собой из Аргентины. Думаю, где-то можно будет найти, если понадобится, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Действующее трудовое соглашение аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.