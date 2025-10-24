Скидки
Заур Тедеев выделил неочевидную сильную сторону Артёма Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выделил неочевидную сильную сторону нападающего Артёма Дзюбы. Речь о пасах под удар — форвард является лидером текущего сезона Мир РПЛ по этому показателю (20). Тедеев заявил, что Дзюба всегда славился этим качеством.

— Дзюба по статистике является лучшим игроком РПЛ по количеству пасов под удар. К 13 туру он сделал 20 таких передач. Неожиданно ли его лидерство по этому показателю?
— Это его сильная сторона, а футбол – это простой вид спорта, где любой тренер должен понимать, что надо играть своими сильными сторонами. Артем умеет это хорошо делать и умел это делать всегда – заслуга не только его, но и его партнеров, всей команды. Нам просто надо научиться ещё лучше этим пользоваться, — цитирует Тедеева официальный сайт «Акрона».

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Акрона» ответил, можно ли назвать Артёма Дзюбу легендой клуба
