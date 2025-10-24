Расписание матчей 9-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 24 октября, стартует 9-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 9-го тура АПЛ.
Расписание матчей 9-го тура чемпионата Англии (время — московское)
Пятница, 24 октября:
22:00. «Лидс Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед».
Суббота, 25 октября:
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»;
17:00. «Челси» – «Сандерленд»;
19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
22:00. «Брентфорд» – «Ливерпуль».
Воскресенье, 26 октября:
17:00. «Вулверхэмптон» – «Бёрнли»;
17:00. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»;
17:00. «Борнмут» – «Ноттингем Форест»;
17:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас»;
19:30. «Эвертон» – «Тоттенхэм Хотспур».
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (16), тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» (15).