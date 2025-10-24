Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Англии по футболу сезона—2025/2026

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 24 октября, стартует 9-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 9-го тура АПЛ.

Расписание матчей 9-го тура чемпионата Англии (время — московское)

Пятница, 24 октября:

22:00. «Лидс Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед».

Суббота, 25 октября:

17:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»;
17:00. «Челси» – «Сандерленд»;
19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
22:00. «Брентфорд» – «Ливерпуль».

Воскресенье, 26 октября:

17:00. «Вулверхэмптон» – «Бёрнли»;
17:00. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»;
17:00. «Борнмут» – «Ноттингем Форест»;
17:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас»;
19:30. «Эвертон» – «Тоттенхэм Хотспур».

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (16), тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» (15).

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Топ-события пятницы: Пельмень против Биг Мака, «Флорида» — «Питтсбург» в НХЛ и футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android