Расписание матчей 10-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 24 октября, стартует 10-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 10-го тура Ла Лиги.
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Испании (время — московское)
Пятница, 24 октября:
22:00. «Реал Сосьедад» – «Севилья».
Суббота. 25 октября:
15:00. «Жирона» – «Овьедо»;
17:15. «Эспаньол» – «Эльче»;
19:30. «Атлетик» Бильбао – «Хетафе»;
22:00. «Валенсия» – «Вильярреал»;
Воскресенье, 26 октября:
16:00. «Мальорка» – «Леванте»;
18:15. «Реал» Мадрид – «Барселона»;
20:30. «Осасуна» – «Сельта»;
23:00. «Райо Вальекано» – «Алавес»;
Понедельник, 27 октября:
23:00. «Бетис» – «Атлетико» Мадрид
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 24 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (22), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (17).