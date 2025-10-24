Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гасперини прокомментировал поражение «Ромы» от «Виктории Пльзень»

Комментарии

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Викторией Пльзень». Команды встретились в Риме (Италия). Гости добыли неожиданную победу со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Аду – 20'     0:2 Суаре – 23'     1:2 Дибала – 54'    

— Как вы можете описать игру?
— Не очень хорошо. Наших усилий было недостаточно. Мы хотя бы реализовали пенальти, иначе не забили бы и сегодня… Конечно, мы всегда можем говорить о голевых моментах. Но нам есть над чем подумать. Мы должны смириться с этим поражением и поразмышлять над ним некоторое время, — приводит слова Гасперини официальный сайт «Ромы».

