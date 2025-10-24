Гасперини прокомментировал поражение «Ромы» от «Виктории Пльзень»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Викторией Пльзень». Команды встретились в Риме (Италия). Гости добыли неожиданную победу со счётом 2:1.

— Как вы можете описать игру?

— Не очень хорошо. Наших усилий было недостаточно. Мы хотя бы реализовали пенальти, иначе не забили бы и сегодня… Конечно, мы всегда можем говорить о голевых моментах. Но нам есть над чем подумать. Мы должны смириться с этим поражением и поразмышлять над ним некоторое время, — приводит слова Гасперини официальный сайт «Ромы».