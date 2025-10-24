Гасперини прокомментировал поражение «Ромы» от «Виктории Пльзень»
Поделиться
Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Викторией Пльзень». Команды встретились в Риме (Италия). Гости добыли неожиданную победу со счётом 2:1.
Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Аду – 20' 0:2 Суаре – 23' 1:2 Дибала – 54'
— Как вы можете описать игру?
— Не очень хорошо. Наших усилий было недостаточно. Мы хотя бы реализовали пенальти, иначе не забили бы и сегодня… Конечно, мы всегда можем говорить о голевых моментах. Но нам есть над чем подумать. Мы должны смириться с этим поражением и поразмышлять над ним некоторое время, — приводит слова Гасперини официальный сайт «Ромы».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
11:16
-
11:15
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
09:59
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:36
-
09:35
-
09:20
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
06:26
-
05:03
-
04:00
-
03:40
-
03:30
-
03:14
-
03:05
-
02:58
-
02:29
-
02:23
-
02:09
-
01:21