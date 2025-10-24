Бубнов высказался о предстоящей встрече «Реала» и «Барселоны»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура испанской Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Встреча состоится 26 октября.

«Мне кажется, «Барселона» предпочтительнее выглядит. Мне вчера «Реал» (в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:0). — Прим. «Чемпионата») вообще не понравился. Я думаю, и по составу «Барселона» лучше. И потом «Барселона» уверенно сейчас играет, они много забивают.

Не будет Рафиньи, Левандовского и Флика? Ну, я думаю, Левандовски для них не такой, Рафинья — да. Но думаю, они заменят. В конце концов, Ямаль может один решить там всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».