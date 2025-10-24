Скидки
21:45 Мск
Матч сборной России с Ираном — второй по просмотрам телезрителей за последние четыре года

«Матч ТВ» опубликовал данные по просмотрам товарищеских матчей сборной России с национальными командами Ирана и Боливии, которые прошли в октябрьскую международную паузу. Россия победила Иран со счётом 2:1, Боливию — 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

Отмечается, что товарищескую игру с Ираном посмотрели 5,16 млн человек, матч с Боливией – 4,48 млн. Встреча с Ираном заняла второе место по показателям среди товарищеских матчей национальной команды за последние четыре года. Выше рейтинг только у игры Россия – Сербия, которая состоялась в марте 2024-го.

В ноябре россияне проведут ещё два товарищеских матча с национальными командами Перу и Чили.

Сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА
