Матч сборной России с Ираном — второй по просмотрам телезрителей за последние четыре года

«Матч ТВ» опубликовал данные по просмотрам товарищеских матчей сборной России с национальными командами Ирана и Боливии, которые прошли в октябрьскую международную паузу. Россия победила Иран со счётом 2:1, Боливию — 3:0.

Отмечается, что товарищескую игру с Ираном посмотрели 5,16 млн человек, матч с Боливией – 4,48 млн. Встреча с Ираном заняла второе место по показателям среди товарищеских матчей национальной команды за последние четыре года. Выше рейтинг только у игры Россия – Сербия, которая состоялась в марте 2024-го.

В ноябре россияне проведут ещё два товарищеских матча с национальными командами Перу и Чили.