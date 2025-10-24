«Таких центральных защитников ни в одной команде нет». Бубнов — об обороне «Локо»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил оборону московского «Локомотива». Он считает, что у железнодорожников лучший подбор центральных защитников в Мир РПЛ. Сейчас команда идёт на первом месте в таблице, набрав 26 очков за 12 туров.

«У них всё в порядке ещё и с центральными защитниками сейчас. Вообще, такие, какие у них, трое центральных защитников сейчас, даже четыре — сейчас таких центральных защитников ни в одной команде нет. Мощные, вверху хорошо играющие, жёсткие, на стандартах любой может забить. Поэтому у них здесь сейчас всё в порядке», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».