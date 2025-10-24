Олег Кононов: у «Торпедо» каждая игра на вес золота

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил, что у чёрно-белых каждый матч в Лиге Pari и Фонбет Кубке России имеет первостепенное значение. Напомним, в августе 2025-го Кононов покинул «Торпедо», но уже в октябре вернулся в клуб.

— Какие цели сейчас стоят у «Торпедо» в ФНЛ и Кубке России?

— У нас сейчас каждая игра на вес золота, поэтому должны набирать очки. А дальше уже будем смотреть, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.