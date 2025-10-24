Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов: у «Торпедо» каждая игра на вес золота

Олег Кононов: у «Торпедо» каждая игра на вес золота
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил, что у чёрно-белых каждый матч в Лиге Pari и Фонбет Кубке России имеет первостепенное значение. Напомним, в августе 2025-го Кононов покинул «Торпедо», но уже в октябре вернулся в клуб.

— Какие цели сейчас стоят у «Торпедо» в ФНЛ и Кубке России?
— У нас сейчас каждая игра на вес золота, поэтому должны набирать очки. А дальше уже будем смотреть, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.

Материалы по теме
Кононов подтвердил возвращение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android