Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов готов уйти из «ПСЖ», Матвеем интересуются клубы Серии А и Ла Лиги — Конур

Сафонов готов уйти из «ПСЖ», Матвеем интересуются клубы Серии А и Ла Лиги — Конур
Комментарии

Российский голкипер Матвей Сафонов готов покинуть французский «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно, интерес к вратарю проявляют клубы Серии А, Ла Лиги и высшей лиги Португалии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw

В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл. Ранее вратарь выступал за «Краснодар».

Материалы по теме
Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» (7:2) над «Байером» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android