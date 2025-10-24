«Мизер». Бубнов — о шансах «Акрона» в матче РПЛ с «Локомотивом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча 13-го тура Мир РПЛ между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом». По словам Бубнова, шансов на победу у «Акрона» в этой встрече практически нет.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» — явный фаворит, несмотря ни на что — на всякие там нюансы. Но когда явный фаворит, получается, что у «Акрона» шансов нет. У «Акрона» шансы есть, но очень мало — мизер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Акрон» расположился на 12-й строчке.
Комментарии
