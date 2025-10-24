«Очень насыщенный вкус». Футболист «Спартака» Солари — о борще в Тарасовке

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари признался, что ему понравился борщ на базе красно-белых. При этом аргентинец отметил, что в целом не является фанатом супов.

— А знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?

— Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим. Я ещё до приезда сюда слышал, что есть такое традиционном блюдо, но не понимал, что это. Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд, — сказал Солари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. Он перебрался в Россию из «Ривер Плейт».