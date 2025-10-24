Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Защитник «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча 13-го тура Мир Российский Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября. Команды сыграют в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Мы знаем, что будет очень сложная игра против команды, которая обладает качественным составом. Но мы хорошо работали. На родном стадионе сделаем всё возможное, чтобы показать красивую игру. Тяжело говорить об отдельных игроках. Вся атакующая линия «Динамо» очень эффективно играет, хорошие комбинации разыгрывает. Нам нужно будет сдержать их», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
