Нино: постараемся сделать всё, чтобы Сергеев не проявил себя в воскресенье

Защитник «Зенита» Нино высказался о нападающем московского «Динамо» Иване Сергееве, который ранее выступал за сине-бело-голубых. В центральном матче 13-го тура Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Динамо», встреча состоится 26 октября.

«Ваня Сергеев из тех игроков, который и в «Зените» хорошо зарекомендовал себя, и в других командах. Защитникам требуется держать ухо востро, играя против него. Постараемся сделать всё, чтобы он не проявил себя в воскресенье», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).