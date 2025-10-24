Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нино: постараемся сделать всё, чтобы Сергеев не проявил себя в воскресенье

Нино: постараемся сделать всё, чтобы Сергеев не проявил себя в воскресенье
Аудио-версия:
Защитник «Зенита» Нино высказался о нападающем московского «Динамо» Иване Сергееве, который ранее выступал за сине-бело-голубых. В центральном матче 13-го тура Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Динамо», встреча состоится 26 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ваня Сергеев из тех игроков, который и в «Зените» хорошо зарекомендовал себя, и в других командах. Защитникам требуется держать ухо востро, играя против него. Постараемся сделать всё, чтобы он не проявил себя в воскресенье», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков. Лидирует в чемпионате России «Локомотив» (26).

