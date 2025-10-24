Скидки
Париж — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нино: в последние годы «Динамо» борется за титул, но мы сделаем всё для победы

Нино: в последние годы «Динамо» борется за титул, но мы сделаем всё для победы
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино высказался в преддверии матча 13-го тура Мир Российский Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Все привыкли к тому, что в последние годы «Динамо» борется за титул. Мы же со своей стороны понимаем, что, если ты претендуешь на чемпионство, должен уверенно играть против команд, которые тоже хотят выиграть титул. Поэтому сделаем всё возможное для победы», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Комментарии
