Созин — о лимите: зачем в РПЛ молодые легионеры, которых понабрал ЦСКА? Это не уровень

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о лимите на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Каждый раз, когда возникает идея-фикс ужесточить лимит или как-то его поменять или перевернуть – об этом начинают говорить и писать все. Я не буду тут подробно защищать свою позицию. Хотя всегда был против лимита – хочется, чтобы играли сильнейшие. Но, как говорится, есть нюанс.

В недавнем матче ЦСКА в Кубке на поле вышли молодые футболисты. Совсем молодые – пара очень слабых игроков, совершенно не готовых к ЦСКА. Проблема в том, что они – иностранцы. И зачем в российском футболе нужны такие молодые легионеры, как вот эти парни 2006 и 2004 года в ЦСКА? Искренне не понимаю – это ведь не уровень.

Легионер, который приезжает в Россию, должен усилить состав и конкуренцию. Показывать класс нашим, местным ребятам, учить их, помогать расти. Вот таких иностранцев может быть сколько угодно – они нашу лигу будут двигать вперёд. А лимит нужен не на легионеров, а на «непонятно кого, кого мы привезли» – как в ЦСКА.

Идея, что в России вырастят молодого иностранца и задорого придадут в Европу? Это утопия! Может, пара таких случаев и была, но там изначальный уровень тоже был достаточно высок. И были другие суммы, а не такие вот аренды, как у ЦСКА. Плюс у меня вопрос: как вы собрались продавать иностранцев, не выступая в еврокубках? Благодаря матчам на Кубок вечером вторника? Никто из потенциальных покупателей это не смотрит.

Так что лимит мог бы быть полезен, если он должен влиять на качество легионеров. Но если футболист может усилить команду, то любой лимит будет только вредить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».