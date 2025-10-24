Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что Кассьерра и Адамов пропустят матч с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях перед матчем с «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ. Встреча состоится 26 октября.

«Кассьерра и Арсен Адамов не смогут принять участие в игре. Арсен получил небольшое повреждение. Что касается позиции форварда, любая позиция требует постоянного мониторинга тех игроков, которые могут усилить нашу команду. Завтра придёт игрок, скажет, что хочет уйти, получил более выгодное предложение. У нас уже должна быть замена. Так же и с нападающими.

Конкуренция никому никогда не мешала. В любом случае играет сильнейший. На сегодняшний день все здоровые наши нападающие готовятся. И у всех есть шанс выйти и сыграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.