Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, как выбирает состав на матч

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирает стартовый состав на матч.

«Когда мы готовимся к матчу, просматривая игру соперника, у нас есть понимание, как нам лучше играть. Мы готовимся, пробуем игроков на тех или иных позициях. И за день или два определяем состав. Но ситуации бывают разные. Во время матча у нас есть возможность перестроиться. Есть она у нас и перед матчем, когда мы видим состав соперника. Это большой слой работы, который мы пытаемся выполнить. Хотелось бы, чтобы игроки понимали то, что мы хотим донести», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

